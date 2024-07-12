«Локомотив» подписал нового футболиста

19-летний белорусский защитник Арсений Агеев трудоустроился в московском «Локомотиве». Об этом рапортует пресс-служба «железнодорожников».

Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Ближайшие полгода Арсений проведет в аренде за дзержинский «Арсенал», за который ранее выступал.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 17 поединках во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Минувший сезон «железнодорожники» завершили на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Московская команда набрала 53 балла.