Угальде: «Спартак» ставит перед собой самые высокие задачи»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о задаче своего клуба в новом сезоне.

«Ставим себе самые высокие задачи, постараемся взять титул. Я хочу забивать. Нет конкретной цифры, таких задач не ставлю, просто стараюсь забивать в каждом матче», - говорит Угальде для пресс-службы «Спартака».

Напомним, что «красно-белые» готовятся к новому сезону под руководством нового главного тренера – Деяна Станковича. По итогу прошлого сезона «Спартак» стал лишь пятым в РПЛ, а Угальде после зимнего перехода в московский клуб забил лишь один гол.

Начнёт новый сезон «Спартак» на выезде игрой против «Оренбурга» в воскресенье, 21 июля.