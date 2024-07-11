Игрок «Локомотива» может уехать в Европу

Защитник столичного «Локомотива» Марио Митай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям журналиста Николо Скиры, в услугах 20-летнего албанца заинтересован турецкий «Бешикташ». Утверждается, что стороны уже начали переговоры.

20-летний Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В прошедшей кампании защитник появился на поле в 27 встречах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Митая с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.