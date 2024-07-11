Дмитрий Воробьёв: «Ушли лидеры? Незаменимых нет»

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался об уходе лидеров «Локо» этим летом. Команду покинули Максим Глушенков и Антон Миранчук.

«Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат», - говорит Воробьёв для «РБ Спорт».

К слову, сам Воробьёв перебрался в «Локомотив» этим летом. Ранее нападающий защищал цвета «Оренбурга», другого клуба Российской премьер-лиги.

Напомним, также летом «Локо» покинули Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба и опытнейший голкипер Маринато Гилерме.

Новый сезон «Локомотив» откроет игрой против тольяттинского «Акрона» дома 20 июля.