Таранов: «Руководство «Краснодара» делает ставку на опыт»

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о летних свободных подписаниях «Краснодара». Состав «быков» пополнили опытные игроки – Фёдор Смолов и Юрий Газинский, ранее уже игравшие за «быков». По мнению Таранова, в этих подписаниях есть определённая цель.

«Я думаю, руководство клуба покупает возрастных игроков для добавления опыта, которого не хватило в прошлом сезоне. В «Краснодаре» делают ставку на опыт, а также подтягивают молодёжь», - говорит Таранов «Чемпионату».

Напомним, что Смолову уже 34 года, последним его клубом до возвращения в «Краснодар» было «Динамо». Газинскому также 34 года, его бывший клуб – екатеринбургский «Урал».