Смородская считает, что новый сезон может стать прорывным для Пиняева

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах вингера «железнодорожников» Сергея Пиняева в новом сезоне.

По мнению эксперта, пока Пиняев не выделяется на фоне остальных российских игроков.

— Может, этот сезон станет для него прорывным, но в «Локомотиве» сейчас не очень понятно, кто вообще будет играть в нападении. Сергей, думаю, станет основным игроком, — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 19-летний Пиняев появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» примет дома «Акрон». Встреча пройдет 20 июля.