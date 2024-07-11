Гуренко ёмкой фразой отреагировал на слухи об Алексее Миранчуке и МЛС

Белорусский тренер Сергей Гуренко с помощью одной фразы отреагировал на возможный отъезд Алексея Миранчука из «Аталанты» в Америку. Ранее Джанлука ди Марцио сообщал, что на Алексея положил глаз клуб МЛС «Аталанта Юнайтед».

«Всё может быть», — сказал Гуренко корреспонденту Vprognoze.ru.

Напомним, что Миранчук в «Аталанте» с 2020 года. По контракту у него с «Аталантой» остался один год, истекает текущее соглашение россиянина с клубом из Бергамо летом 2025 года.

В четверг сообщалось о том, что испанская «Севилья» рассматривала возможность подписания не только Алексея Миранчука, но и его брата Антона.