Циклаури назвал фаворитов РПЛ

Бывший игрок «Крыльев Советов» Зураб Циклаури высказался о главных фаворитах предстоящего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, «Зенит» хочет стать чемпионом в год своего столетия, поэтому клуб проводит обширную трансферную кампанию. При этом Циклаури отметил, что не стоит заранее отдавать титул «сине-бело-голубым».

— Уверен, что московское «Динамо» тоже будет бороться за золотые медали РПЛ. Может быть, «Краснодар». Сомневаюсь в ЦСКА и «Локомотиве», — цитирует Циклаури Legalbet.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля. В матче открытия «Локомотив» примет на своем поле «Акрон».

Циклаури заявил, что «Спартак» давно не является фаворитом РПЛ