Артига: «Месси очень простой и скромный, ни грамма гонора»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о Лионеле Месси. 11 лет Артига работа в системе «Барселоны» и успел застать Лионеля Месси и пообщаться с ним. К слову, через работу с Артигой также прошли Гави, Марк Кукурелья, Дани Ольмо и другие испанские игроки.

«С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!», - рассказывает Артига для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в «Химках» Франк оказался этим летом. Клуб из Подмосковья будет выступать в РПЛ. Ранее Артига работал в системе московской «Родины», с которой занял пятое место в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги.