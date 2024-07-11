Циклаури заявил, что «Спартак» давно не является фаворитом РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился комментарием о перспективах «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

— Это такой клуб, у которого постоянно амбиции, но результата нет. То они могут бороться, то не могут. Они давно уже стали не фаворитами чемпионата, а «темной лошадкой», — приводит слова Циклаури Legalbet.

При этом эксперт отметил, что у «Спартака» богатейшая история, но сейчас «красно-белые» могут как обыграть любую команду, так и уступить любому сопернику.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в таблице.