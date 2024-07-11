Аршавин назвал условие для ухода Кассьерры из «Зенита»

Бывший лидер питерского «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал об условии ухода из клуба нападающего Маттео Кассьерры.

«По Кассьерре — замены ему в составе «Зенита» на данный момент нет. Клуб сможет рассматривать эту опцию, только если будет конкретная замена для этого нападающего», - рассуждает Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Кассьерра по итогу прошлого сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ. В его активе 21 забитый гол, это на шесть больше, чем у ближайших преследователей в лице Джона Кордобы и Константина Тюкавина. В «Зените» колумбиец провёл уже два сезона после перехода из «Сочи».