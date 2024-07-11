Испанский «Бетис» из Примеры заинтересован в одном из лучших игроков «Краснодара». Как сообщает портал Transfermarkt со ссылкой на свои источники, речь идёт о колумбийском форварде Джоне Кордобе. Севильцы прямо сейчас находятся в поисках массивного и забивного завершителя на острие атаки.

«Пока конкретики по возможному трансферу колумбийца не идёт, Кордоба лишь один из игроков в шорт-листе испанского клуба», - отмечает источник.

Кордоба по итогу прошлого сезона РПЛ вошёл в тройку лучших бомбардиров. На его счету 15 забитых мячей, на шесть мячей он отстал от Матео Кассьерры (21 гол).