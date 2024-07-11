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«Краснодар» прибыл в Волгоград видео

11 Июля 2024 • 20:50 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.07 20:30

Футбольный клуб «Краснодар» прилетел в Волгоград, где вскоре сыграет с «Зенитом». О прибытии кубанского клуба сообщил официальный телеграм-канал OLIMPBET Суперкубка России.

Игра за первый трофей нового сезона между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на домашнем стадионе «Ротора» – «Волгоград Арене». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» являются действующим обладателем данного титула. Стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» восемь побед в рамках OLIMPBET Суперкубка России, что является абсолютным рекордом.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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