«Краснодар» прибыл в Волгоград

Футбольный клуб «Краснодар» прилетел в Волгоград, где вскоре сыграет с «Зенитом». О прибытии кубанского клуба сообщил официальный телеграм-канал OLIMPBET Суперкубка России.

Игра за первый трофей нового сезона между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на домашнем стадионе «Ротора» – «Волгоград Арене». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» являются действующим обладателем данного титула. Стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» восемь побед в рамках OLIMPBET Суперкубка России, что является абсолютным рекордом.