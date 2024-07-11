Пономарёв: «Я уверен, что «Зенит» выиграет у «Краснодара»

13 июля состоится матч за OLIMPBET Суперкубок России. Сойдутся друг с другом в стартовом матче нового футбольного сезона в России питерский «Зенит» и «Краснодар». Ветеран московского ЦСКА и эксперт Владимир Пономарёв уверен, что питерцы одержат в этой игре викторию.

«Зенит» выиграет поединок. Команда у него поинтереснее и посильнее, чем у соперника. «Краснодар» просто в прошлом году выскочил удачно, не более того. Мяч забьют и не пропустят», - предсказывает Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что местом действия матча станет «Волгоград Арена», стадион местного «Ротора».