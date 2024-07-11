Аргентинский полузащитник Лукас Вера перебрался из «Оренбурга» в «Химки». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

— Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды, — написала пресс-служба клуба.

Последние два года Вера выступал за «Оренбург». В составе команды он принял участие в 60 играх с учетом всех турниров, забил три мяча и записал в свой актив 12 результативных передач.

По данным СМИ, покупка Веры обошлась «Химкам» в один миллион евро.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Химки» примут махачкалинское «Динамо» (21 июля).