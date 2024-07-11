Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукас Вера — новый игрок «Химок» официально

11 Июля 2024 • 20:44 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Аргентинский полузащитник Лукас Вера перебрался из «Оренбурга» в «Химки». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

— Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды, — написала пресс-служба клуба.

Последние два года Вера выступал за «Оренбург». В составе команды он принял участие в 60 играх с учетом всех турниров, забил три мяча и записал в свой актив 12 результативных передач.

По данным СМИ, покупка Веры обошлась «Химкам» в один миллион евро.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Химки» примут махачкалинское «Динамо» (21 июля).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Оренбург Лукас Вера трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

10 Июля
14:05
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Дзюбы
06 Июля
17:33
В «Химках» подтвердили предстоящий трансфер Веры
04 Июля
21:46
«Химки» подпишут экс-защитника «Акрона»
14:26
Инвестор «Химок» рассказал, ведутся ли переговоры по Вере
14:05
Джикии не будет в «Химках» — известна причина
11:35
«Химки» договорились с «Оренбургом» по трансферу Веры
28 Июня
19:28
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Шунина
00:18
Ставка и прогноз на матч Химки — Динамо чемпионата России — 21 июля 2024
23 Июня
20:55
Гаджиев: «Мы бы взяли Джикию с распростертыми объятиями»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании В сборной Франции приняли решение по Дешаму Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
21:44 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Месси очень простой и скромный, ни грамма гонора»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Циклаури заявил, что «Спартак» давно не является фаворитом РПЛ
21:16 · Чемпионат Европы 2024
Митай вернулся в «Локомотив» после поездки на Евро фото
21:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал условие для ухода Кассьерры из «Зенита»
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Бетис» заинтересовался одним из лучших игроков «Краснодара» слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» прибыл в Волгоград видео
20:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Я уверен, что «Зенит» выиграет у «Краснодара»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера — новый игрок «Химок» официально
20:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» Синицын: «Отсутствие Кордобы — это шанс для Смолова»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт — о Соболеве в «Зените»: Такой трансфер трудно организовать
20:11 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос не интерес «Спартаку» слухи
20:04 · Россия. Премьер-лига
Артига – о «Химках»: «Мы не команда пенсионеров»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Нет сомнений в том, что Юсупов поможет «Химкам»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ сделали предложение бразильскому вингеру слухи
19:38 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» рассматривала возможность подписания Миранчуков слухи
19:26 · Россия. Премьер-лига
Наумов предрёк «Локомотиву» место в середине таблицы РПЛ
19:22 · Россия. Премьер-лига
Артига: В Испании Карпин котируется выше Мостового
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» выиграл домашний товарищеский турнир с иностранными клубами
19:16 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Ростов» Карпина играет в испанском стиле»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Уход Хуниора Алонсо – большая потеря для «Краснодара»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Глушаков создаёт атмосферу, с ним не скучно»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Артига – о «Химках»: «У нас крепкий состав, все выкладываются на сто процентов»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались об отступных в контракте Чалова
18:33 · Россия. Премьер-лига
Сумма трансфера Барко в «Спартак» может вырасти эксклюзив
Все новости
Рекомендуем