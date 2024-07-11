Экс-игрок «Краснодара» Синицын: «Отсутствие Кордобы — это шанс для Смолова»

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о перспективах форварда Фёдора Смолова после возвращения в кубанский клуб.

«Отсутствие Кордобы — это шанс для Смолова получить максимальное количество времени в первых матчах сезона и максимально эффективно его использовать», — заявил Синицын «Чемпионату».

Напомним, 34-летний Смолов перебрался в «Краснодар» из «Динамо». В минувшем сезоне футболист принял участие в 34 встречах во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и записал на свой счет пять голевых передач.

Ранее Смолов уже выступал за «быков» с 2015 по 2018 год.