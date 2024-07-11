Рапопорт — о Соболеве в «Зените»: Такой трансфер трудно организовать

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

По мнению эксперта, подписать Соболева в «Зенит» хочет лично наставник команды Сергей Семак.

«Потому что есть игровые схемы, где нужен нападающий, способный цепляться за мяч, выигрывает борьбу вверху», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что такой трансфер тяжело провернуть, ведь Соболев на хорошем счету в «Спартаке».

В прошедшем сезоне 27-летний форвард сыграл в 34 матчах с учетом всех турниров, забил десять мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее появилась информация, что «Зенит» не смог договориться со «Спартаком» по сумме трансфера Соболева.