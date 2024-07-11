Маркиньос не интерес «Спартаку»

Московский «Спартак» не заинтересован в подписании бразильского вингера «Ференцвароша» Маркиньоса. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин».

Источник отмечает, что «Спартак» не делал никаких предложений 24-летнему футболисту.

Ранее появилась информация, что три российских клуба хотят подписать Маркиньоса, в том числе и «Спартак».

В сезоне-2023/24 вингер принял участие в 48 встречах с учетом всех турниров, семь раз поразил ворота соперников и записал в свой актив десять результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Маркиньоса в четыре миллиона евро.