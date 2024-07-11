Артига – о «Химках»: «Мы не команда пенсионеров»

Подмосковные «Химки» этим летом пополнили несколько возрастных по футбольным меркам игроков. В их числе Денис Глушаков, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный.

Главный тренер «Химок» Франк Артига в корне не согласен с нем, что некоторые эксперты называют его команду командой пенсионеров.

«Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят», - говорит Артига для «Спорт-Экспресса».

«Химки» вернулись в РПЛ сезон спустя. Подмосковный клуб сыграет в первом туре Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».