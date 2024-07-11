Артига: «Нет сомнений в том, что Юсупов поможет «Химкам»

Этим летом подмосковные «Химки» подписали опытного полузащитника Артура Юсупова. Рулевой клуба РПЛ Франк Артига поделился своими мыслями о хавбеке и рассказал, чем он может быть полезен команде.

«Никаких сомнений в том, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!», - говорит Артига для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Химки» начнут новый сезон РПЛ 21 июля. В этот воскресный день подмосковная команда примет дома махачкалинское «Динамо».

Ранее Артига высказался о другом возрастном новичке своей команды – Денисе Глушакове.