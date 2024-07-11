Три топ-клуба РПЛ сделали предложение бразильскому вингеру

Вингер «Ференцвароша» Маркиньос может перебраться в Российскую премьер-лигу.

Как сообщает журналист RTI Esporte Уилсон Пиментела, у 24-летнего футболиста есть предложения от «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». По информации источника, «Ференцварош» хочет заработать на продаже Маркиньоса пять миллионов евро.

Утверждается, что сейчас преимущество в переговорах с игроком у «Спартака», который предложил трудовой договор на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Маркиньос провел 48 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять ассистов.