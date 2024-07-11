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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три топ-клуба РПЛ сделали предложение бразильскому вингеру слухи

11 Июля 2024 • 19:48 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Вингер «Ференцвароша» Маркиньос может перебраться в Российскую премьер-лигу.

Как сообщает журналист RTI Esporte Уилсон Пиментела, у 24-летнего футболиста есть предложения от «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». По информации источника, «Ференцварош» хочет заработать на продаже Маркиньоса пять миллионов евро.

Утверждается, что сейчас преимущество в переговорах с игроком у «Спартака», который предложил трудовой договор на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Маркиньос провел 48 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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