Полузащитники сборной России Антон и Алексей Миранчуки могли перебраться в «Севилью».

По информации Metaratings, «Севилья» проявляла интерес к обоим футболистам, однако в настоящий момент трансферы выглядят маловероятными. Сообщается, что севильцы неофициально контактировали с представителями Миранчуков, но до предложений дело не дошло.

Напомним, сейчас Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», однако может продолжить карьеру в американском клубе «Атланта Юнайтед».

Что касается Антона Миранчука, то после ухода из «Локомотива» полузащитник является свободным агентом.