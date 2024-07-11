Наумов предрёк «Локомотиву» место в середине таблицы РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов не в восторге от действий «железнодорожников» на трансферном рынке. Он уверенно предрёк команде место в середине таблицы из-за ухода лидеров.

«Ушли лидеры, определявшие игру, а команда стала слабее. Заменить их практически некем. Нужны большие деньги, чтобы купить кого‑то подобного уровня. В пятёрку не попадут, будут в середине таблицы», - предрекает Наумов в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» летом покинули Антон Миранчук и Максим Глушенков. Также из клуба ушли Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба, опытный голкипер Маринато Гилерме.