Артига: В Испании Карпин котируется выше Мостового

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, кого в Испании считают более сильным футболистом.

«Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом Ла Лигу, то Валерий котируется выше», — приводит слова Артиги «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что Мостовой был качественным игроком, но Карпин считается легендой испанского чемпионата.

Добавим, что в настоящий момент Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России. Что касается Мостового, то сейчас он проходит обучение в тренерской Академии РФС.