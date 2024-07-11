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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Артига: «Ростов» Карпина играет в испанском стиле»

11 Июля 2024 • 19:16 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, работа какого тренера в РПЛ его впечатлила в прошлом сезоне.

«Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно», — приводит слова тренера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. В 30 сыгранных туров коллектив Карпина набрал 43 очка.

В первом туре нового сезона РПЛ дончане примут на своем поле ЦСКА. Встреча между командами пройдет 20 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по мск.

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