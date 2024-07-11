Артига: «Ростов» Карпина играет в испанском стиле»

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, работа какого тренера в РПЛ его впечатлила в прошлом сезоне.

«Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно», — приводит слова тренера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. В 30 сыгранных туров коллектив Карпина набрал 43 очка.

В первом туре нового сезона РПЛ дончане примут на своем поле ЦСКА. Встреча между командами пройдет 20 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по мск.