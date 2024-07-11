Таранов: «Уход Хуниора Алонсо – большая потеря для «Краснодара»

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на уход Хуниора Алонсо из «Краснодара». Парагваец официально на днях направился в Бразилию, где будет играть за «Атлетико Минейро».

«Большая потеря для «Краснодара». Я считаю, что он являлся одним из самых квалифицированных игроков линии обороны, на котором было много завязано и многое держалось», - рассуждает Таранов для «Чемпионата».

Как добавил Таранов, именно благодаря фигуре Хуниора «Краснодар» мог хорошо начинать свои атаки. Помимо этого, легионер обладал такими качествами как уверенность и спокойствие.