Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков считает, что санкт-петербургский клуб идёт на пути мюнхенской «Баварии».

«Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Бывший футболист считает, что «Зенит» стремится к достижению «Баварии», которая выигрывала свой чемпионат 11 раз подряд.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд стали обладателями золотых медалей.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов».