Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»

11 Июля 2024 • 19:08 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков считает, что санкт-петербургский клуб идёт на пути мюнхенской «Баварии».

«Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Бывший футболист считает, что «Зенит» стремится к достижению «Баварии», которая выигрывала свой чемпионат 11 раз подряд.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд стали обладателями золотых медалей.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бавария Юрий Жирков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Июля
19:08
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
10 Июля
17:11
В «Крыльях Советов» рассказали, в каком случае могут подписать Сергеева
14:44
Президент РПЛ назвал «Зенит» фаворитом сезона
13:59
Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» дублёром Сантоса
13:14
Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»
12:46
Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»
09 Июля
18:49
Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените»
17:43
«Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — Титов
16:06
Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»
15:44
«Спартак» не станет чемпионом» — Жирков
15:38
Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»
14:18
Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»
14:08
Канчельскис: Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Дзюбы в «Зените»
07 Июля
19:11
Аршавин: Соболев? Состав «Зенита» и так очень усилен
15:14
Корниленко: «Мы с пониманием отнеслись к выбору Горшкова»
15:04
В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева в «Крылья Советов»
13:46
Корниленко отреагировал на слухи о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»
13:39
Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»
13:30
Деменко: «Зенит» хочет выиграть седьмое подряд чемпионство к своему столетию
06 Июля
13:38
Силкин: «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне»
05 Июля
18:15
Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»
15:08
«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича
04 Июля
12:43
Агент рассказал о планах Чистякова
12:26
Канчельскис: «Зенит» сделает всё, чтобы обогнать «Спартак»
03 Июля
19:43
Орлов: «Краснодар» вряд ли отдаст Кордобу «Зениту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
20:11 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос не интерес «Спартаку» слухи
20:04 · Россия. Премьер-лига
Артига – о «Химках»: «Мы не команда пенсионеров»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Нет сомнений в том, что Юсупов поможет «Химкам»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ сделали предложение бразильскому вингеру слухи
19:38 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» рассматривала возможность подписания Миранчуков слухи
19:26 · Россия. Премьер-лига
Наумов предрёк «Локомотиву» место в середине таблицы РПЛ
19:22 · Россия. Премьер-лига
Артига: В Испании Карпин котируется выше Мостового
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» выиграл домашний товарищеский турнир с иностранными клубами
19:16 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Ростов» Карпина играет в испанском стиле»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Уход Хуниора Алонсо – большая потеря для «Краснодара»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Глушаков создаёт атмосферу, с ним не скучно»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Артига – о «Химках»: «У нас крепкий состав, все выкладываются на сто процентов»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались об отступных в контракте Чалова
18:33 · Россия. Премьер-лига
Сумма трансфера Барко в «Спартак» может вырасти эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Лунёв – Сафонову: «Если нужен совет, я на связи 24 часа в сутки»
18:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сформировали капитанский совет
18:01 · Россия. Премьер-лига
Лунёв назвал цели московского «Динамо» на сезон
17:55 · Россия. Премьер-лига
Вера уже тренируется с «Химками»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков оценил шансы «Краснодара» в матче с «Зенитом»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков объяснил, почему Смолов не сможет заменить Кордобу
17:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры прокомментировал информацию о возможном трансфере в Саудовскую Аравию
17:20 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Спартака» могут покинуть клуб слухи
17:11 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Барко обойдётся «Спартаку» в 13 миллионов евро слухи
16:42 · Россия. Премьер-лига
Нино не тренировался в общей группе перед игрой с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем