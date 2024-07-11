Артига – о «Химках»: «У нас крепкий состав, все выкладываются на сто процентов»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига заявил, что доволен своей командой перед стартом сезона Российской премьер-лиги.

«Меня всё устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на сто процентов», - говорит специалист для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Артига возглавил «Химки» этим летом. Ранее испанский тренер работал в системе «Родины», в том числе возглавлял основную команду. «Химки» этим летом усилили Денис Глушаков, Антон Заболотный, Резиуан Мирзов.

Стартуют «Химки» в новом сезоне РПЛ 21 июля, в этот день команда примет дома махачкалинское «Динамо».