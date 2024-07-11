В ЦСКА высказались об отступных в контракте Чалова

Роман Бабаев, который работает на должности генерального директора ЦСКА, ответил на вопрос о контракте Фёдора Чалова. У Бабаева спросили, отличаются ли отступные выплаты для российских и иностранных клубов.

«Конечно, существенно отличаются. У него есть мечта, мы с уважением относимся к позиции футболиста. Для европейских клубов определённого ранга есть специальные условия buy-out», - цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Действующий контракт Фёдора Чалова с ЦСКА рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. В 261 матче за московский клуб Чалов записал на свой счёт 89 голов и 44 результативных паса на партнёров.

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