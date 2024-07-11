В ближайшее время состав «Спартака» должен пополнить атакующий полузащитник Эсекьель Барко. Ожидается, что 25-летний аргентинец переберётся в стан «красно-белых» из аргентинского клуба «Ривер Плейт».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», сумма трансфера Барко в «Спартак» может вырасти. Помимо 13 миллионов евро, которые московский клуб заплатит за игрока, в соглашении будут прописаны бонусы для «Ривер Плейт». Эти бонусы связаны с голевыми действиями Барко, а также с достижениями «Спартака» в чемпионате России.

Первый матч сезона 2024/2025 «Спартак» проведёт 21 июля – против «Оренбурга».