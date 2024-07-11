Лунёв – Сафонову: «Если нужен совет, я на связи 24 часа в сутки»

Голкипер московского «Динамо» Андрей высказался о летнем переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».

«Огромный шаг в его карьере, пусть реализовывает его. Всё зависит от него, я ему это говорил. Он сам прекрасно всё знает. Для игры на высоком уровне у него все качества. Нужен мой совет – я на связи 24 часа в сутки», - говорит Лунёв для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сам Лунёв с 2021 по 2023 годы был в резерве голкиперов клуба топового европейского чемпионата. Он находился в леверкузенском «Байере». Прошлый сезон Андрей провёл в Азербайджане в местном «Карабахе», став чемпионом и обладателем Кубка страны.