В «Спартаке» сформировали капитанский совет

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев поделился информацией о создании капитанского совета в команде. По словам функционера, в совет вошли четыре футболиста.

— В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс, — приводит слова Малышева Sport24.

При этом специалист отметил, что не знает, кто будет первым капитаном «Спартака».

В рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» проведет гостевой поединок против «Оренбурга». Игра между командами пройдет 21 июля, начало — в 17:30 по мск.