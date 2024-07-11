Лунёв назвал цели московского «Динамо» на сезон

Летом московское «Динамо» пополнил голкипер в самом расцвете сил – Андрей Лунёв. Новичок «бело-голубых» высказался о целях своей новой команды в сезоне.

«В моем понимании, это борьба за чемпионство и Кубок. Очевидно, если в том году мы были в шаге от победы в РПЛ, то в этом году надо выступить как минимум не хуже», - говорит Лунёв телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил голкипер, руководство «Динамо» ещё не озвучивало цели на сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне динамовцы до последнего тура сохраняли шансы на победу в РПЛ, однако последний матч сезона оказался провален. В итоге – лишь бронзовые медали турнира.