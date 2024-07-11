Вера уже тренируется с «Химками»

Аргентинский новичок «Химок» Лукас Вера уже приступил к тренировкам со своей командой. Об этом сказал гендир вернувшегося в РПЛ коллектива Николай Оленев.

«Да, он уже присоединился к тренировкам с командой», - говорит Оленев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что два предыдущих сезона Вера был игроком другого клуба РПЛ – «Оренбурга».

Ранее Оленев рассказал, почему «Химки» всё ещё не могут официально объявить о переходе Веры. Подмосковный клуб по итогу прошлого сезона в Мелбет-Первой лиге спустя один год оформил камбэк в РПЛ. Тренирует клуб испаноязычный специалист Франк Артига.