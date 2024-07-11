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Кирьяков оценил шансы «Краснодара» в матче с «Зенитом»

11 Июля 2024 • 17:53 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.75 X 3.70 2 4.70
13.07 20:30

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

По мнению эксперта, у «Краснодара» мало шансов на успех, ведь некоторые футболисты еще не вернулись с Кубка Америки.

«У «Зенита» задача стать рекордсменом по титулам и обойти по этому показателю «Спартак». Вряд ли у «Краснодара» будет шанс обыграть петербуржцев», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Специалист считает, что победа в предстоящем поединке сделает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

Матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» - «Краснодар» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.

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