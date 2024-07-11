Кирьяков объяснил, почему Смолов не сможет заменить Кордобу

Известный тренер Сергей Кирьяков ответил на вопрос, сможет ли нападающий Фёдор Смолов заменить в «Краснодаре» Джона Кордобу.

«Нет, потому что Фёдор уже не тот. Понятно, что он играет на хорошем уровне, но Смолову не хватает настырности», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, текущим летом 34-летний Смолов вернулся в «Краснодар», перебравшись из «Динамо» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Смолов появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и стал автором пяти результативных передач.

13 июля «Краснодар» встретится с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.