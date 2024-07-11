Агент Кассьерры прокомментировал информацию о возможном трансфере в Саудовскую Аравию

В прессе появилась информация о том, что из «Зенита» может уйти нападающий Матео Кассьерра. Сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны клубов из Саудовской Аравии. Комментарий по поводу информации дал агент Никос Петропулос, который работает с 27-летним Кассьеррой.

«Первый раз слышу. Меня никто о таком не информировал», - цитирует Петропулоса Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Матео Кассьерру в 11 миллионов евро. За «Зенит» нападающий провёл во всех турнирах 72 официальных матча, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.