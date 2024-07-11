Два игрока «Спартака» могут покинуть клуб

Калининградская «Балтика» может арендовать двух футболистов московского «Спартака».

По информации Metaratings, «Балтика» хочет арендовать у «красно-белых» полузащитника Даниила Зорина, однако столичный клуб не намерен отпускать хавбека до закрытия сделки по Эсекьелю Барко.

Утверждается, что «Балтика» также следит за нападающим «Спартака» Павлом Мелёшиным, но переговоры по нему пока не начинались.

Ранее сообщалось, что новому главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нравится Зорин. Что касается Мелёшина, то этим летом сербский специалист вернул его из аренды из минского «Динамо».