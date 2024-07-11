Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о возможном переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

- Вся эта шумиха, которая создаётся людьми, делающими те или иные вбросы…. Карпов, как я понимаю, скандальный журналист, везде он всё знает, первым информацию из источников получает. Думаю, это всё ложь, потому что ни один клуб ни для одного журналиста не станет источником.

Я не могу утверждать, перейдёт Соболев в «Зенит» или нет. Я этого не знаю. Гендиректор «Спартака» правильно сказал: кто уже ушёл из клуба, озвучено, будет ещё отток, о нём своевременно узнаете, а Соболев на сегодняшний день игрок «Спартака».

Нужно ли ему уходить в «Зенит»? Если он считает, что ему надо заработать больше денег, чем в «Спартаке», тогда да. Если Соболев хочет играть и доказывать, что он сильный футболист, тогда нет. Таких неплохих игроков, как он, у нас в стране много, но какой-то перспективы попасть в Европу у них нет.

А в «Зените» кто на позиции Соболева? Там ребята южноамериканцы – куда их девать? Сто процентов у них в контрактах прописано, что они должны выходить в стартовом составе и проводить на поле максимальное количество времени. Я работал в клубах, поэтому знаю, как агенты это требуют и как это пишется. А Сергеева ещё куда девать?

Кассьерра забил смешное количество голов командам из верхней части таблицы, но так или иначе он лучший бомбардир Премьер-лиги. На мой взгляд, Соболеву лучше всего никуда не дёргаться и доказать свою состоятельность Станковичу. Характер у Соболева, конечно, неважнецкий – я имею в виду, на поле, а в жизни я его не знаю.

Но он умеет забивать, у него есть харизма, наглость футбольная. И «Спартак» сегодня не какой-то там зачуханный клуб, а всё-таки один из грандов нашего футбола, у него спонсор достаточно солидная компания. Зарплату Соболев в «Спартаке» наверняка и так получает весьма приличную. Тогда смысл ему уходить?

Я думаю, эту тему больше шатают журналисты. Подкидывают резонанс. Многие люди читают это всё – и реагируют сразу. Я никак не реагирую. Это же не первый раз и не последний такие вбросы, – сказал Стипиди.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Ранее он, воспитанник барнаульского футбола, играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».