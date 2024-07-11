Трансфер Барко обойдётся «Спартаку» в 13 миллионов евро

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко близок к переходу в столичный «Спартак».

Как сообщает Ole, «красно-белые» предложили «Ривер Плейт» за 25-летнего хавбека 13 миллионов евро. По данным источника, аргентинский клуб принял данный оффер.

Напомним, ранее в «Спартаке» подтвердили интерес к Барко.

В 2024 году Барко принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и стал автором семи результативных передач.

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Поединок пройдет 21 июля, начало — в 17:30 по мск.