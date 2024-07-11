Нино не тренировался в общей группе перед игрой с «Краснодаром»

Бразильский защитник «Зенита» Нино может пропустить предстоящий матч OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 27-летний футболист не занимался в общей тренировочной группе накануне матча с «Краснодаром».

Напомним, Нино присоединился к «Зениту» минувшей зимой. В футболке «сине-бело-голубых» он провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Встреча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Волгограде в субботу, 13 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.