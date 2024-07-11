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Горшков: Со «Спартаком» всё было согласовано, но я хотел в «Зенит»

11 Июля 2024 • 16:29 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.07 20:30

Защитник «Зенита» Юрий Горшков признался, что хотел оказаться в санкт-петербургском клубе.

Футболист рассказал, что «Спартак» первым сделал предложение, с клубом уже было все согласовано, но позже появился вариант с «Зенитом».

«В 12 ночи мне Павел Олегович звонит и говорит, что «Зенит» сделал предложение, спрашивает «Зенит» или «Спартак». Я говорю, что «Зенит», 100 процентов», — заявил Горшков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, 25-летний Горшков перебрался из «Крыльев Советов» в «Зенит» текущим летом. Защитник подписал трудовой договор с «сине-бело-голубыми» на три сезона.

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