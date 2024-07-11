Горшков: «Спартак» четыре раза выходил на меня»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Спартак».

Напомним, до трансфера в «Зенит» экс-футболист «Крыльев Советов» мог оказаться в «Спартаке».

«За четыре года четыре раза «Спартак» выходил на меня, и каждый раз что-нибудь не складывалось», — заявил Горшков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Футболист признался, что в первый раз он сам отказал «Спартаку», потому что в тот момент проводил лишь первый сезон в Российской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне 25-летний Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.