Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Краснодар» 34-летнего полузащитника Юрия Газинского.

- Газинский вернулся к себе домой, грубо говоря. «Уралу» он оказался не нужен. В прошлом сезоне был травмирован, пропустил большое время. Бывает так, что футболист возвращается в свой бывший клуб и обретает вторую молодость. Газинский раньше долго выступал за «Краснодар», прошёл там становление как игрок сборной и всё остальное. Не могу сказать, что это неправильное приобретение. За Газинского «Краснодару» не пришлось платить, а он может принести пользу. Тем более когда есть отток из команды. Тот же Кади ушёл – хотя здесь, я думаю, только плюс. Кади, по-моему, был абсолютно никчёмным футболистом для команды.

Газинский будет в «Краснодаре» как дядька – как раз такого человека туда не хватало. Особенно сейчас такой футболист там нужен. Потому что Мусаев не может и никогда не сможет руководить командой должным образом – это моё мнение, и никто меня не переубедит. Газинский, я считаю, усилит «Краснодар». Он опытный футболист, постарше остальных, умеющий управлять игрой на поле и раздевалкой, которая тоже немаловажна в плане подготовки команды к матчам, – отметил Стипиди.

Контракт Газинского с «Краснодаром» рассчитан на один сезон.