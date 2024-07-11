Смородская рассказала, верит ли в успех «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказался о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России «Зенит» - «Краснодар».

По мнению Смородской, предстоящая игра будет интересной.

— Я верю в «Зенит» и не верю в «Краснодар». Так что, думаю, петербуржцы выиграют Суперкубок, — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем данного трофея является «Зенит», который в прошлом году одолел в серии пенальти ЦСКА.