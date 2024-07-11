Мусаев объяснил приглашение Смолова в «Краснодар»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, зачем был подписан 34-летний форвард Фёдор Смолов.

Специалист заявил, что Смолов продолжает оставаться лучшим бомбардиром в истории клуба, отметив, что в своем возрасте нападающий до сих пор продолжает быть мотивированным.

«Плюс мы понимали, что Колумбия — один из фаворитов Кубка Америки, а значит, Джон Кордоба не вернется в клуб к началу чемпионата», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

13 июля «Краснодар» встретится с «Зенитом» в рамках OLIMPBET-Суперкубка России. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.