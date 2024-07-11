В «Крыльях Советов» высказались об уходе Горшкова в «Зенит»

Вадим Андреев, который занимает пост генерального директора в «Крыльях Советов», высказался о трансфере Юрия Горшкова в «Зенит». По словам Андреева, самарцы делали улучшенное предложение игроку, но он предпочёл перебраться в питерский клуб.

«Крылья» предложили контракт Горшкову на улучшенных условиях, в тех рамках, которые «Крылья» могут себе позволить. Предложение было сделано после окончания чемпионата. Он выбрал «Зенит». Мы не можем конкурировать по условиям с «Зенитом», - цитирует Андреева «Чемпионат».

Юрию Горшкову 25 лет, за «Крылья Советов» защитник выступал на протяжении четырёх сезонов. За это время Горшков провёл 147 официальных матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и девятнадцать результативных передач на партнёров.