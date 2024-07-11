Булыкин дал прогноз на точный счёт матча за суперкубок «Зенит» - «Краснодар»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч OLIMPBET-Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром». По мнению Булыкина, чемпион последних лет отпразднует победу с разницей в один мяч.

«Трудно сказать, как сложится игра. Всё-таки Суперкубок – первый матч сезона. Но, думаю, «Зенит» победит со счётом 2:1, хотя «Краснодар» может преподнести сюрпризы», - цитирует Булыкина Sport24.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 13 июля в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.