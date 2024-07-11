В «Акроне» назвали две причины, почему не подпишут Дзюбу

Алексей Власов, который занимает должность генерального директора в «Акроне», ответил на вопрос, может ли клуб подписать контракт с Артёмом Дзюбой в летнее трансферное окно.

«Возможно ли приглашение Дзюбы в «Акрон»? Нет. В первую очередь это не в наших финансовых реалиях. Но и стоит отметить, что у нас немного другие требования по данной позиции», - цитирует Власова «РБ Спорт».

Власов отметил, что Дзюба является замечательным игроком, но он не подходит для «Акрона» в нынешней ситуации.

Как известно, 35-летний Артём Дзюба остался без клубной прописки по завершению сезона 2023/2024. У опытного игрока истёк срок контракта с «Локомотивом».