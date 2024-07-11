Директор «Крыльев Советов» озвучил условия трансфера Тавареша из «Спартака»

Вадим Андреев, который в «Крыльях Советов» работает на должности спортивного директора, высказался на тему интереса клуба к защитнику Томашу Таварешу из «Спартака».

Андреев подтвердил информацию об интересе к Таварешу и сказал, что в теории летний трансфер игрока ещё возможен.

«Насколько я знаю, у него достаточно высокие условия в «Спартаке», и сам футболист, в первую очередь, рассматривает переход в Португалию. Если у Тавареша не срастётся с возвращением на родину, и у «Крыльев» больше не будет никаких вариантов, то мы вернёмся к этому вопросу», - цитирует Андреева Sport24.

Действующий контракт Тавареша со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. За «красно-белых» португалец провёл 22 официальных матча, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Тавареша в 2 миллиона евро.